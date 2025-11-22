بمشاركة أمريكية.. زيلينسكي يشكّل وفداً لمحادثات السلام مع روسيا

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تشكيل وفد رسمي لبدء مشاورات تهدف إلى بحث خطوات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح البيان، المنشور عبر تطبيق “تلغرام”، أن الوفد يقوده رئيس مكتب الرئيس ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، مع توجيهات لإجراء مفاوضات تركز على حماية المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي.

وأشار رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف إلى أن كييف ستجري قريبًا محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع.

وأضاف: “في الأيام المقبلة، سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين بشأن المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي”.

ويأتي الإعلان بعد لقاء زيلينسكي مع وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول في كييف، حيث أكد الطرفان على التعاون لصياغة بنود الخطة التي تسلمتها الرئاسة الأوكرانية رسميًا.

في المقابل، أعربت بعض الدول الأوروبية عن اعتراضها على الخطة، التي يُقال إنها قد تتطلب من أوكرانيا التخلي عن أراضٍ إضافية ونزع سلاح جزئي، واعتبرها الحلفاء شروطًا قد تُفسّر على أنها استسلام محتمل.

وأكدت صحيفة غارديان البريطانية أن مسؤولين أميركيين أبلغوا حلفاءهم في الناتو أن الولايات المتحدة ستضغط على زيلينسكي للموافقة على خطة السلام خلال الأيام المقبلة، محذرين من أن البدائل المستقبلية قد تكون أقل ملاءمة.

وتتضمن الخطة المقترحة بنودًا مثيرة للجدل، بينها تنازل أوكرانيا عن أراضٍ تحتلها روسيا وأخرى تحت سيطرتها، إضافة إلى اقتراح منح عفو يشمل جميع جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع.

من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تلقت نسخة من الاتفاق، معتبرًا أنها قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية. في المقابل، يسعى زيلينسكي من خلال وفده الرسمي إلى دراسة المعايير المحتملة للاتفاق مع الولايات المتحدة في سويسرا.

تأتي هذه التحركات وسط ضغوط أميركية متزايدة على كييف للانخراط في اتفاق سلام مع روسيا، في حين يبدي الحلفاء الأوروبيون تحفظاتهم على البنود التي قد تتطلب تنازلات كبيرة من أوكرانيا.

وتشير المصادر إلى أن إدارة ترامب تسعى لإنجاز الاتفاق “عاجلًا لا آجلاً”، في إطار سعيها لتثبيت وقف شامل للنزاع، وسط تحذيرات من أن التأجيل قد يقلص فرص التوصل إلى تسوية مقبولة