خطوة هامّة لتعزيز التعاون السياحي بين تونس والإمارات

في خطوة هامة لتعزيز التعاون السياحي بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت الجامعة التونسية لوكالات السفر والسياحة، وشركة الاتحاد الإماراتية للطيران، “اتفاق تعاون وشراكة يهدف لإطلاق خط جوي مباشر بين تونس وأبو ظبي اعتبارا من نوفمبر المقبل”.

وبحسب وكالة “وات”، “تهدف الاتفاقية، التي تولى التوقيع عليها كل من رئيس الجامعة أحمد بالطيب ومدير عام الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة الاتحاد للطيران أحمد ذيب، أمس الخميس، أيضا إلى الرفع من كفاءة العاملين في القطاع السياحي من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية”.

ووفق الوكالة، “كما تشمل شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير العلاقات السياحية بين تونس والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين”.

يذكر أنه يتمتع البلدان “الإمارات وتونس”، بعلاقات دبلوماسية تاريخية تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل، تمتد هذه العلاقات إلى مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد والثقافة والسياحة، وكثيراً ما تجري المحادثات بين المسؤولين من البلدين لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية بما يخدم مصالح الشعبين”.