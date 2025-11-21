خطوة هندية جديدة في سباق «هواتف أندرويد»

أطلقت شركة Lava الهندية هاتفها الذكي الجديد Agni 4 وتوقعت أن يشكل منافسًا قويًا في سوق أجهزة أندرويد، وذكرت الشركة أن الجهاز حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64 وبلغت أبعاده 160.7×75.3×8.6 ملم ووزنه 208 غرامات.

وجاءت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1220×2712 بيكسل وبتردد 120 هيرتز وبكثافة تقارب 446 بيكسل في البوصة وبلغ سطوعها 2400 nits وتمت حمايتها بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل Agni 4 بنظام أندرويد 15 القابل للتحديث ومعالج Mediatek Dimensity 8350 ومعالج رسوميات Mali G615-MC6 بينما زُوّد بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 غيغابايت وبسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الأساسية جاءت مزدوجة بدقة 50 و8 ميغابكسل وقادرة على تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابكسل.

وتضمن الهاتف منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C 3.2 وتقنية NFC ومستقبل راديو FM وماسح بصمة مدمجًا في الشاشة بينما حصل على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 66 واط.

هذا وتأسست Lava في عام 2009 ووسعت عملياتها داخل سوق الهواتف منخفضة ومتوسطة التكلفة، وبرزت خلال السنوات الأخيرة مع العودة التدريجية للاهتمام بالمنتجات المحلية في الهند، بينما تسعى الشركة للمنافسة عبر تقديم أجهزة بمواصفات اقتصادية تعتمد على مكونات محلية قدر الإمكان.