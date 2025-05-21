خطوة واحدة لتجديد الهاتف المحمول وحماية البيانات.. هل تفعلها؟

بالرغم من الاعتماد المتزايد على الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، ينصح الخبراء بإيقاف تشغيل الهواتف والحواسيب والأجهزة الإلكترونية بانتظام، لما لذلك من فوائد جمة على أداء الأجهزة وأمانها.

تُعد عملية إيقاف وتشغيل الجهاز بمثابة إعادة ضبط فعالة تزيل الملفات المؤقتة التي تتراكم من تصفح الإنترنت أو استخدام التطبيقات لمرة واحدة، مما يحسن من سرعة الجهاز ويطيل عمر البطارية. ومن الأفضل أن يتم إيقاف الأجهزة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا للحفاظ على نظافة رقمية جيدة.

كما تلعب عملية إعادة التشغيل دورًا مهمًا في تفعيل تحديثات البرمجيات والتصحيحات الأمنية، التي تصدر بانتظام لتعزيز حماية الأجهزة من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. بعض أنظمة التشغيل، مثل ويندوز، تصدر تحديثاتها عادةً في ما يُعرف بـ “ثلاثاء التصحيحات”.

على صعيد الأمان، يوضح الخبراء أن إغلاق التطبيقات ونوافذ المتصفح قبل إيقاف التشغيل يساهم في مسح المعلومات المؤقتة المخزنة في ذاكرة الجهاز، مما يقلل من إمكانية تعقب الأنشطة الرقمية من قبل جهات خارجية. ويُنصح أيضاً بتفعيل المصادقة متعددة العوامل لتوفير طبقة إضافية من الحماية لحسابات المستخدمين.

أخيرًا، يوصي الخبراء بضبط إعدادات الأجهزة لتثبيت التحديثات والتصحيحات تلقائيًا فور صدورها، لتجنب مشاكل الأمان المحتملة وتوفير الوقت والجهد في صيانة الأجهزة لاحقًا.