خطيبة «خاشقجي»: لقد قتلوا خطيبي ومستقبلي

انتقدت خطيبة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي عقد قمة مجموعة العشرين الكبار في السعودية ولو عن طريق الإنترنت.

وقالت خديجة جنكيز في لقاء مع شبكة “دويتشه فيله” الألمانية “إن القمة المهمة تمنح الشرعية لما تفعله السعودية في مجال حقوق الإنسان.. يجب أن نقول بصوت عال إن الأوضاع في السعودية ليست على ما يرام”.

وأضافت: “ما حدث لجمال جريمة كبرى. نحن لا نعلم حتى أين جثته. لا يجب علينا قبول ذلك. الأمر أكبر مني أنا، ومنك، ومنا جميعا. يجب أن لا نسمح للقتلة بالإفلات بعد الجريمة”.

وفي سؤال حول سبب انتقادها سجل حقوق الإنسان في السعودية، بينما تلتزم الصمت تجاه ما يحدث في تركيا؟ أجابت بالقول:”تعلمون، كل واحد له قضيته. فجأة أصبحت حياتي تدور حول جريمة كبيرة. وأعتقد أن علي الكلام حول هذه القضية. أنا لا أمثل الحكومة التركية. وبالنسبة لجريمة قتل جمال لا يمكنني توجيه اللوم إلى السلطات التركية، بل أنها دعمتني”.

وأضافت خطيبة الصحفي السعودي المقتول: “تركيا لم تسمح للسعودية بالتستر على الجريمة. هؤلاء الأشخاص قتلوا، زوجي وشريكي ومستقبلي”.

يُشار إلى أن محمكة سعودية أصدرت في السابع من سبتمبر الماضي أحكاما نهائية في قضية مقتل خاشقجي قضت بسجن 8 مدانين لفترات تراوح بين 20 و7 سنوات.

وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي “العفو” عن قتلة والدهم في مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.