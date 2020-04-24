خطيب المسجد الأقصى المُبارك يُحذّر من استفراد إسرائيل بالقدس المحتلة

استفراد إسرائيل بالقدس والمقدسيين، مستغلةً أزمة كورونا . [قبة الصخرة/رويترز]

حذّر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا، من استفراد إسرائيل بالقدس والمقدسيين، مستغلةً أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية، اليوم الجمعة، نظمتها لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بعنوان “القدس بين تحديات كورونا وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي”، للوقوف على واقع المدينة الحالي، في ظل انتشار كورونا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الشيخ صبري قوله، إن مدينة القدس بحاجة إلى وقفة إيمانية حقيقية وموضوعية لأن شأنها شأن مكة والمدينة المنورة، والمسجد الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام والنبوي الشريف، وعليه فإن المسؤولة شاملة.

ودعا إلى ضرورة أن تكون قضية القدس شاملة واستراتيجية في العالم الإسلامي والمسيحي، من خلال دعم صمود المقدسيين من خلال الزكاة ومشاريع خيرية في شهر رمضان.

وأشار إلى أن العاملين في المسجد الأقصى، لا زالوا على رأس عملهم و يداومون يوميا وبالتالي فإن الأقصى عامر بكوادره.

ولفت صبري إلى أن “أهل القدس لن يمكّنوا الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى، ولا من تحقيق أهدافه التوسعية”.

ومنذ بداية أزمة كورونا، تعمدت دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في انتهاكاتها المستمرة بحق القدس، من خلال تنفيذ عدد من عمليات الاعتقال والاقتحامات.

وترفض وزارة الصحة الإسرائيلية الإفصاح عن عدد المصابين بكورونا بالقدس الشرقية المحتلة، لكن وزارة الصحة الفلسطينية تقدرهم بنحو 144 من سكان المدينة.‎

ولا تملك الصحة الفلسطينية، أي صلاحيات داخل القدس الشرقية، ما يترك المعلومات عن الإصابات بالمدينة، حصرياً بيد الصحة الإسرائيلية.

ويقول صحفيون فلسطينيون في مدينة القدس، إن هناك عشرات الحالات المنتشرة في القدس، دون أن يتسنى تحديد العدد بدقة.

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