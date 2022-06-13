خط الغاز 551.. النائب العام يكشف حجم التعديات عليه

كشفت مكتب النائب العام عن وجود 245 واقعة اعتداء على خط الغاز 551 المار بمدن تاورغاء ومصراتة والوشكة وصولا للحدود الإدارية لمدينة زليتن.

وأوضح مكتب النائب العام أن الأجهزة الأمنية أمهلت أصحاب التعديات مدة زمنية لغرض إخلاء العقارات المُشيَّدَة بالمخالفة على الأراضي المار فيها خط الغاز، والبالغ عددها 4 منازل ومصنع للطوب الإسمنتي.

وذكر مكتب النائب العام أن الأجهزة التي ستنفذ القرار هي حرس المنشآت النفطية؛ والحرس البلدي، بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون؛ وجهاز الشرطة الزراعية – إلى التعليمات.

وتابع مكتب النائب العام، أنّ النيابة انتهت من إجراءات جمع الاستدلال الرامية إلى رصد وحصر التعديات؛ وتحديد هوية مرتكبيها؛ وإثبات الأضرار الناجمة.