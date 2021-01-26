خفر السواحل التركي يُنقذ 37 مهاجراً في مياه إيجه والمتوسط

أنقذت طواقم خفر السواحل التركية 37 مهاجرا أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطرق غير نظامية في ولايتي مرسين وموغلا.

ووفق بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أمس الإثنين، أفاد أن طواقمها تلقت بلاغا بتسرب المياه إلى قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل منطقة أنامور في ولاية مرسين، وأنقذت 16 شخصا كانوا على متن القارب.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول، أن مهاجرين طلبوا المساعدة بعد تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل قضاء دالامان في موغلا، وأنقذت 16 مهاجرا كانوا على متنه.

كما أنقذت طواقم خفر السواحل قبالة سواحل قضاء بودروم في موغلا 5 مهاجرين أجبرهم خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وعُقب نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي اتخذت الإجراءات الرسمية بحقهم.

ويشار إلي إن المحاولات الأوروبية للقضاء على الهجرة من خلال تعزيز الحدود الوطنية وتعزيز ‏مراكز الاحتجاز خارج حدودها تدفع الناس إلى أيدي المهربين حتى يعبروا نقاط ‏التفتيش والحدود ويتجاوزوا السياج ويخرجوا من السجون ليصلوا في النهاية إلى قوارب ‏تقودهم عبر البحر الأبيض المتوسط‎.‎