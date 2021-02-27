خفر السواحل الهندي ينقذ 81 من اللاجئين الروهينغا على متن قارب

خفر السواحل الهندي عثر على 81 ناجيا و 8 قتلى على متن قارب مكتظ باللاجئين الروهينغا في بحر أندامان، فيما رفضت السلطات السماح للناجين بدخول الأراضي الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا، إن لاجئا آخر مفقودا، في أنباء عن عملية الإنقاذ. وفقا لما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف سريفاستافا أنه بعد 4 أيام في البحر تعطل محرك القارب ونفد الطعام والماء من اللاجئين الروهينغا وكان الكثير منهم مرضى ويعانون من الجفاف الشديد في الوقت الذي تم إنقاذهم فيه.

وقال إنه تم إرسال سفينتين لخفر السواحل الهندي لمساعدة اللاجئين، من بينهم 23 طفلا، وتجري الحكومة الهندية مناقشات مع بنغلاديش لضمان عودتهم بأمان.

وفي سياق متصل، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دقت ناقوس الخطر في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن القارب المفقود، الذي انطلق في 11 فبراير من كوكس بازار في بنغلاديش، حيث أقيمت مخيمات للاجئين لمئات الآلاف من الروهينغا الذين فروا من ميانمار المجاورة.

وفر مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش بعد حملة قمع دامية شنتها قوات الأمن في ميانمار في عام 2017.

وقالت السلطات في بنغلاديش يوم الاثنين الماضي إنها ليست على علم بأي قوارب تغادر معسكرات اللجوء.