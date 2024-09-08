خفر السواحل يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا

بعد أيام من غرق قارب قبالة سواحل البلاد أودى بحياة العشرات، اعترض خفر السواحل قاربا يقل عشرات المهاجرين كانوا بطريقهم إلى أوروبا وأعادهم إلى الشاطئ.

وبحسب وحدة خفر السواحل بمدينة سرت شمال، “كان القارب يحمل 64 مهاجرا وتم اعتراضه قبالة المدينة”، وعقب ذلك أشعل خفر السواحل النار في القارب لمنع إعادة استخدامه من قبل مهربي البشر”.

والأربعاء الماضي، انقلب قارب يحمل 32 مهاجرا من مصر وسوريا قبالة مدينة طبرق شرق ليبيا، مما أسفر عن فقدان 22 شخصا.

ووفقا لمشروع “المهاجرين المفقودين” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 434 شخصا وفقد 611 قبالة ليبيا بين يناير وأغسطس من هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 14100 مهاجر وإعادتهم إلى الشاطئ.