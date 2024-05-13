خفض مؤقت للإمدادات المياه في بنغازي بسبب أشغال عامة على الخط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خفض الإمداد المائي لمناطق في مدينة بنغازي غدا الثلاثاء، في الفترة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك بكميات تتراوح بين 50 و100 ألف متر مكعب.

وقال نائب مدير الجهاز سامي الجهاني، إن القرار بناءً على طلب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لتنفيذ أعمال ترحيل خط مياه قطر (400 مم) عن مسار تنفيذ جسر جزيرة دوران الجرات، في منطقة السلماني.

وأشار الجهاز إلى تأثر بعض المناطق والأحياء الواقعة شرق مدينة بنغازي بالتخفيض، وهي الليثي والمساكن وحي السلام وشبنة وحي الدولار والسلماني وسيدي يونس ووسط البلاد.

ودعا الجهاز المواطنين إلى تنظيم استهلاك المياه إلى حين انتظام الإمداد المائي للمدينة.