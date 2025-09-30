خلافات بالبنتاغون وترامب وهيغسيث يجتمعان سراً.. نهاية عصر الإنترنت الأرضي بأمريكا

طلب البنتاغون بشكل مفاجئ من كبار القادة العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم حضور اجتماع عاجل في قاعدة مشاة البحرية بكوانتيكو، في فرجينيا، حيث من المقرر أن يتحدث أمامهم الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وأثار حجم الاجتماع، والسرعة التي دعي إليها، والغموض المحيط به، تكهنات واسعة حول الغرض من استدعاء هذا العدد الكبير من الجنرالات والأدميرالات إلى مكان واحد، خصوصًا أن العديد منهم يتمركزون في أكثر من عشر دول، بما فيها مناطق صراع في الشرق الأوسط.

وقال مارك كانسيان، المستشار البارز في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” والكولونيل المتقاعد في مشاة البحرية: “من الطبيعي أن يعرض الوزير رؤيته لإدارة الوزارة واستراتيجيته، لكن الغموض يكمن في الإعلان المفاجئ عن الاجتماع والحضور الشخصي للجنرالات، وما قد يتضمنه ذلك من خطوات غير اعتيادية”.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة احتمال إغلاق حكومي هذا الأسبوع، بينما اتخذ وزير الدفاع خطوات غير معتادة، منها خفض عدد الضباط برتبة جنرال وإقالة قادة عسكريين بارزين، ما يزيد من التكهنات حول وجود تحرك استراتيجي كبير.

خلافات في البنتاغون حول استراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة وسط انتقادات للتركيز الضيق على تايوان

أفادت صحيفة واشنطن بوست بوجود خلافات داخل البنتاغون بشأن استراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة، حيث وصف بعض المسؤولين الخطة بأنها “قصيرة النظر وغير مجدية”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين شاركوا في وضع الاستراتيجية قولهم إن هناك “شعورًا متصاعدًا بالإحباط تجاه خطة يرونها ضيقة الأفق وقد تكون غير ذات صلة، خاصة في ظل النهج الشخصي والمتناقض أحيانًا الذي يتبعه الرئيس في السياسة الخارجية”.

وأضافوا أن العسكريين يرون أن الاستراتيجية الجديدة تركز بشكل مفرط على التهديدات الداخلية على حساب التحديات العالمية، مع قلق خاص من تضييق نطاق المنافسة مع الصين لتقتصر على قضية تايوان فقط، بينما تقوم بكين بتحديث عسكري واسع النطاق.

كما أشار المصدران إلى أن خطاب الاستراتيجية يحمل طابعًا “حزبيًا أكثر”، ويتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بإضعاف الجيش.

إضافة إلى ذلك، أثارت خطة وزير الدفاع الأميركي لإعادة هيكلة القوات المسلحة جدلًا واسعًا، إذ من المتوقع أن تشمل التخفيضات حوالي 800 جنرال وأميرال يشرفون على القوات، مع ملاحظة أن نسبة النساء بين المفصولين مرتفعة بشكل غير متناسب، مما يثير مزيدًا من التساؤلات لدى منتقدي الاستراتيجية الجديدة.

وكان وزير الدفاع قد دعا سابقًا المئات من كبار القادة العسكريين إلى اجتماع عاجل في ولاية فرجينيا دون الإفصاح عن موضوع الاجتماع، ما زاد من التوتر والجدل حول اتجاهات القيادة العسكرية الأميركية.

نهاية عصر الإنترنت الأرضي بأمريكا

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية، الثلاثاء، عن وقف خدمة الاتصال بالإنترنت عبر خطوط الهاتف الأرضي في الولايات المتحدة بدءاً من يوم غد الأربعاء.

ويُعد هذا القرار نهاية فصل رئيسي في تاريخ الإنترنت الأمريكي، حيث كانت خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الأرضي، التي تقدمها شركة “إيه أو إل”، الطريقة الأكثر شيوعاً للاتصال بالشبكة في التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة، بحسب وسائل إعلام غربية.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة، خصوصاً التي تعتمد على الشبكات الضوئية والأقمار الصناعية، والتي هيمنت على السوق الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، لتشكل مرحلة جديدة في عالم الاتصالات الرقمية.

اعتقال مهاجر غير شرعي هدد بتفجير مكتب عضو في الكونغرس الأمريكي وترحيله

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مهاجر غير شرعي في ولاية فلوريدا بعد أن هدد بتفجير مقر النائبة في الكونغرس كاثي كاستور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن المهاجر، وهو المواطن الكوبي ريجوبيرتو ألبيسار-مارتينيز (58 عاماً)، سبق وأن حُكم عليه في مايو الماضي بالسجن لمدة عام لتوجيهه رسائل صوتية تهدد بتفجير مكتب كاستور.

وأضاف البيان أن المهاجر سيتم ترحيله من البلاد بعد الاعتقال.

ويأتي هذا الاعتقال في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في محاولات العبور غير الشرعي للحدود الأمريكية المكسيكية، مع تسجيل أكثر من 7200 حالة خلال الشهر الحالي، بارتفاع قدره 57% مقارنة بيوليو الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد عند تنصيبه في 20 يناير بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين وبدء ترحيل ملايين منهم، وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.