خلافات عميقة تعرقل التهدئة.. وساطة باكستانية تنعش المفاوضات الإيرانية الأمريكية

تتجه الأزمة بين طهران وواشنطن نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، في ظل نفي متبادل لأي اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، مقابل استمرار الاتصالات الدبلوماسية ومحاولات الوساطة لاحتواء التصعيد، بحسب ما أفادت به وكالات دولية وتقارير إعلامية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى تفاهم أولي مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة لا تستند إلى أي تأكيد رسمي، واصفًا تلك المعلومات بأنها شائعات وتكهنات.

وفي المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن واشنطن لا تؤيد تمديد وقف إطلاق النار في الوقت الراهن، رغم بقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين بهدف التوصل إلى صيغة تفاهم.

ويأتي هذا النفي ردًا على تقرير نشرته وكالة أسوشييتد برس، تحدث عن موافقة مبدئية من الطرفين على تمديد الهدنة لمنح المسار الدبلوماسي وقتًا إضافيًا، استنادًا إلى مصادر لم يُكشف عن هويتها.

وتتركز نقاط الخلاف الأساسية التي تعيق التوصل إلى اتفاق حول ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى ملف التعويضات المرتبطة بأضرار الحرب.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أوضح بقائي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر وسطاء، منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد، مشيرًا إلى احتمال وصول وفد باكستاني إلى طهران لمواصلة المشاورات بشأن تفاصيل المفاوضات.

وأضاف أن بلاده نقلت مواقفها بوضوح إلى الوسطاء، مع توقعات بمناقشة معمقة لوجهات نظر الطرفين خلال اللقاءات المرتقبة، في محاولة لتقريب الفجوات القائمة.

وشدد المتحدث الإيراني على أن وقف الحرب في لبنان يمثل أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن عدم الالتزام به يدفع طهران للتمسك بتنفيذ كامل لبنود الاتفاق.

وتأتي هذه التطورات بعد جولة مفاوضات عقدت في إسلام آباد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في 8 ابريل، بعد تصعيد عسكري استمر نحو 40 يومًا، دون أن تسفر تلك المحادثات عن نتائج حاسمة.

وفي مؤشر على استمرار التوتر، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، مع توجيهات من ترامب للقوات البحرية بتعقب السفن المرتبطة بإيران، في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا بالتوازي مع المسار السياسي.

في المقابل، لوحت إيران بإجراءات مضادة، حيث حذر قائد عسكري إيراني من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى تعطيل الملاحة في عدة ممرات بحرية، بينها الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر، ما ينذر بتوسيع نطاق الأزمة إقليميًا.

كما كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن خسائر بشرية في صفوف قواتها منذ بدء العمليات، مع مئات الإصابات وعدد من القتلى، في مؤشر على كلفة المواجهة المستمرة.

وفي تطور موازٍ، وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران، في إطار تحركات إسلام آباد للوساطة واحتواء التصعيد، وسط سباق دبلوماسي لمنع انهيار الهدنة بشكل كامل.