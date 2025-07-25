خلاف جديد يشتعل بين الجزائر وفرنسا.. منع دبلوماسي يثير أزمة بين البلدين

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي منع موظفي السفارة الجزائرية في باريس من الوصول إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، معتبرةً أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ردًا على ذلك، أعلنت الجزائر عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، محتفظةً بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.

وجاء هذا التصريح بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى وزارة الخارجية لتقديم توضيحات، فيما تواصل الدبلوماسيون الجزائريون في باريس التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن الإجراء الفرنسي تم دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية الفرنسية، ودون إشعار رسمي، وهو ما يعد مخالفة للأعراف الدبلوماسية ويمس حسن سير عمل البعثة الجزائرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر العلاقات بين البلدين، التي شهدت في الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للجدل من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حول عدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، ما أثار موجة غضب في الشارع الجزائري.

من جهتها، أكدت الجزائر أن إصدار جوازات السفر لمواطنيها حق دستوري وسيادي، وأن الاعتراف بهذه الوثائق هو التزام قانوني على فرنسا.