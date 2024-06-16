خلاف داخل إسرائيل يؤدي للتراجع عن الهدنة التكتيكية جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عن “هدنة تتيكية” يومية في مواقع محددة بجنوب قطاع غزة، بدعوى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ليعود في وقت لاحق ويعلن استمرار القتال.

وبعد بيان الجيش ظهرت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، تؤكد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزيرين في حكومته، لتلك الخطوة.

وجاء في بيان للجيش أنه “تقرر اعتبارًا من يوم أمس (السبت) وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء، أنه سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي، وذلك لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله”.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار “الجهود المتواصلة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وبعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش بيانا ثانيا، وضح فيه أن القتال في جنوب قطاع غزة، وبالتحديد في مدينة رفح “مستمر”.

وقال إن القتال في جنوب قتال غزة وبالتحديد في مدينة رفح مستمر، مضيفا “لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة، والقتال في رفح مستمر”.

وبعد تلك التطورات، “أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سكرتيره العسكري بأن تطبيق (وقف إنساني) لإطلاق النار في رفح أمر مرفوض”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية عن مصدر مسؤول.

كما أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وهما من اليمين المتشدد، عن غضبهما من خطوة الجيش.

واعتبر سموتريش أن تعليق عمليات القتال مؤقتا بغية السماح بوصول المساعدات الإنسانية يعد أمرا “يدعم بقاء حركة حماس في السلطة”، مضيفا أن ذلك سوف “يؤدي إلى هدر إنجازات الحرب”.

من جانبه، دعا بن غفير إلى “إقالة من يقف وراء ذلك القرار”، مؤكدا أنه “لم يعرض على مجلس الوزراء”.