خلاف روسي سوري حول مصير «بشار الأسد»!

رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على مصير مطالبة السلطات السورية الجديدة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق، بعد يوم من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الشرع طالب خلال لقائه بوتين بتسليم الأسد، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر الماضي، لكن بيسكوف اكتفى بالقول: “لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق”.

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثات ركزت على مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جهته، وصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، مطالبة دمشق بتسليم الأسد بأنها “أمراً غريباً”، مرجحاً إمكانية “الانتقام منه” في حال وافقت موسكو على التسليم.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وفرت الحماية للأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، نافياً ما أثير عن تعرضه لمحاولة تسميم. تقارير صحفية ألمانية تحدثت عن حياة الأسد في موسكو بين “الرفاهية المفرطة والعزلة الكاملة”، مع فقدانه أي دور في مستقبل سوريا.