خلاف غير مسبوق.. نتنياهو يفتح النار على ترامب وسط عاصفة سياسية داخلية

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بـ”الإحباط” من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه قضايا الشرق الأوسط، رغم التصريحات الودية التي يتبادلانها علنًا

وبحسب التقرير، أبلغ نتنياهو مساعديه سراً أن ترامب “يعبر عن المواقف الصحيحة، لا سيما بشأن سوريا وإيران، خلال الاجتماعات الثنائية”، إلا أن “تصرفاته على الأرض لا تعكس تلك الأقوال”.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو قلق بشكل خاص من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى لتوسيع نفوذ بلاده في سوريا، ورغم منح ترامب لإسرائيل حرية التصرف العسكري في سوريا، إلا أن تقاربه مع أردوغان يثير امتعاض القيادة الإسرائيلية.

وكان ترامب قد أشاد بأردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في أبريل الماضي، رغم التصريحات النارية التي أطلقها الأخير ضد إسرائيل، حيث تمنى خلال شهر رمضان الماضي “أن ينزل الله الدمار والخراب على إسرائيل والصهيونية”، على حد تعبيره.

كما عبّر نتنياهو عن قلقه من فتح ترامب باب المحادثات النووية مع إيران، معتبراً أن واشنطن قدمت “تنازلات كبيرة من دون مقابل حقيقي”، وفقاً لمصادر إسرائيلية. وأشارت وكالة رويترز سابقاً إلى أن الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران لا يختلف كثيراً عن اتفاق عام 2015، الذي انسحب منه ترامب عام 2018 بعد انتقادات حادة له.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن نتنياهو انزعج من قرار ترامب بإقالة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز، الذي كان يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران، وتنسيقه المباشر مع تل أبيب حول الخيارات العسكرية. وأفادت واشنطن بوست أن سبب الإقالة يعود جزئياً إلى غضب ترامب من تنسيق والتز مع نتنياهو.

ورغم التوترات، لم ينفِ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ورد في التقرير، واكتفى بالقول إن نتنياهو وترامب “اتفقا خلال حديثهما الأخير على أن الهدف الأسمى هو تفكيك قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي”.

وكان ترامب صرّح الشهر الماضي عقب مكالمة هاتفية مع نتنياهو أن “الجانبين متفقان في جميع القضايا”، إلا أن تقارير متزايدة تُظهر تباينات واضحة، خصوصاً بشأن استخدام القوة العسكرية ضد إيران، أو السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

عائلات الرهائن تنتقد الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يفضل الأرض على أبنائنا

أعرب منتدى عائلات الرهائن، الاثنين، عن استيائه الشديد من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش “يضعان السيطرة على الأرض فوق حياة الرهائن”.

وقال المنتدى، في بيان رسمي: “هذا مخطط نتنياهو وسموتريتش. إنه يتناقض مع رغبة 70% من الشعب الإسرائيلي الذين يطالبون بإبرام صفقة لإعادة أبنائنا”، مضيفاً: “سنندم لأجيال على هذه القرارات”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر، برئاسة نتنياهو، وافق على خطة لتوسيع تدريجي للهجوم في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعرض فيه حكومة نتنياهو لضغوط داخلية متزايدة للتوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” لاستعادة 59 رهينة لا تزال تحتجزهم داخل القطاع، يُعتقد أن 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة، بحسب مصادر إسرائيلية.