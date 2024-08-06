 خلاف ومشادة كلامية خلال إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة

شهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.

ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69 ) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.

ووفقا لنتائج الجولة الثانية، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.

وانتهت الجولة الأولى من تصويت المجلس بحصول خالد المشري على 54 صوتا و67 صوتا لـ محمد تكّالة و17 صوتا لـ عادل كرموس.

وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري كل عام، وتداول على رئاسة المجلس حتى الآن ثلاثة رؤساء، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة.

وكانت انتهت نتائج الجولة الأولى من عملية الاقتراع بحصول المرشح محمد تكالة على 67 صوتا، والمرشح خالد المشري على 54 صوتا كما حصل المرشح عادل كرموس على 17 صوتا، مع ورقة بيضاء.