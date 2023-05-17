خلال أبريل الماضي.. المؤسسة الوطنية تكشف بالأرقام إيراداتها

قالت المؤسّسة الوطنية للنفط إنّ صافي إيراداتها من النفط الخام خلال شهر أبريل الماضي بلغ مليارا و540 مليونا و72 ألفا و815 دولارا

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الشهري والذي نشر لأول مرة، أنّ إيرادات المنتجات النفطية 96 مليونا و61 ألفا و354 دولارا، بحسب يسان لها.

وأضافت المؤسّسة أنّ حصيلة مبيعات الغاز والمكثفات بلغت 84 مليونا و333 ألفا و666 دولارا، فيما تجاوزت عوائد البتروكيماويات 654 ألفا و146 دولارا.

وفي سياق متصل، استئنف مجمع مليتة الصناعي أعمال التشغيل بعد الانتهاء من العمرة الشاملة التي أمتدت 16 يوما من مطلع مايو الحالي.