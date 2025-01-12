خلال أسبوعين.. وفاة 64 شخص بحوادث السير في الجزائر

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن إحصائيات الحوادث المرورية منذ بداية السنة، حيث خلّفت 64 حالة وفاة.



وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، “بلغ عدد الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، 1821 حادثا، مخلفا وفاة 64 شخصا وإصابة 2087 آخرين، فيما تم تسجيل 179 تدخلًا، في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 211 آخرين”.

ودعت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، إلى “احترام قواعد السير والمرور، وخاصة الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة”.