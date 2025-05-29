خلال أسبوع.. شرطة «أبوسليم» تكشف سرقات كبرى وتضبط 69 متهماً في قضايا جنائية

أعلنت مديرية أمن طرابلس– مركز شرطة أبوسليم، في إيجاز أمني صادر بتاريخ 29 مايو 2025، عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الفاعلة التي تم اتخاذها خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار الأمني.

وتمكن أعضاء وحدة التحري بالمركز من كشف عدد من وقائع السرقة المجهولة، من بينها قضية سرقة مخزن ملابس قدرت قيمة المسروقات فيه بنحو 500 ألف دينار ليبي، حيث تم التعرف على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أوضح الإيجاز أنه تم: فتح 202 محضر جمع استدلالات، ضبط 69 متهماً في قضايا جنائية متنوعة، من بينها جرائم سرقة، إحالة 81 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية الأمن أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة الداخلية ومراكز الشرطة بالتصدي للجريمة وفرض النظام العام، بما يعزز أمن المواطنين ويحفظ سلامة المجتمع.