خلال أسرع وقت.. «تاياني»: ندعم «باتيلي» لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، حتى يمكن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال أسرع وقت ممكن وتكون لها حكومة مستقرة.

وقال تاياني في مؤتمر صحفي إنّ روما تتحدث مع الجميع في ليبيا، حتى مع خليفة حفتر، الذي يسيطر في الواقع على جزء كبير من شرق البلاد، وفقا لتعبيره.

وأضاف تاياني أنّ بلاده تقدم زوارق دورية لخفر السواحل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مغادرة المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

وتابع تاياني أنّهم توصلوا أيضا إلى اتفاقيات في مجال الطاقة وأنّه يتم العمل بشكل مكثف مع جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا البلد المنقسم بشدة.