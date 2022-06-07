خلال أيام.. السفير الهولندي: سنقدم التأشيرات لليبيين بشكل مباشر

بحث رئيس مجلس الاعلى للدولة خالد المشري مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ الأوضاع السياسية الراهنة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إنّ اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الحلول المطروحة للأوضاع السياسية الراهنة بليبيا للذهاب إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عن السفير استمرارهم في العمل من العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنّه خلال أيام سيتم نقل الملحقيات التابعة للعمل من داخل السفارة.

وأكد السفير الهولندي خلال وزير الداخلية في حكومة الوحدة أمس الإثنين أنهّ سيتم خلال أيام تفعيل خدمات تقديم التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل مباشر.