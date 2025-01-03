خلال أيام.. العراق يستأنف تصدير النفط الخام إلى سوريا

كشفت قناة السومرية نيوز، عن مصدر سياسي، أن “حكومة العراق قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام”.

وقال المصدر: إن “القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها”.

وأضاف المصدر: “آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء”، لافتا إلى أن “الحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق”.

هذا “ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة تلك المعلومات، وكانت الحكومة العراقية قررت وقف تصدير النفط الخام إلى سوريا منذ سقوط نظام “بشار الأسد”، وكان العراق يزود دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود”.