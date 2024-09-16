خلال أيام.. صرف منحة طلاب المدارس بقيمة 100 دينار

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعًا، أمس الأحد، مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بحضور الخبير الاجتماعي بالوزارة، لمتابعة إجراءات صرف المنحة المالية المقررة لطلاب المدارس.

ووفقًا لبيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في فيسبوك، اطّلعت الكيلاني على سير عملية صرف المنحة المقررة لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقيمة 100 دينار، لمساعدتهم في توفير احتياجات بدء العام الدراسي الجديد وصرفها من خلال منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وجرى التواصل مع وزارتي التعليم والتعليم التقني لمطابقة بيانات طلاب المدارس والمعاهد لصرف المنحة بناءً على قواعد بيانات منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، إن فريق إدارة المنحة يواصل العمل في أيام العطلة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لصرف المنحة خلال الأيام القليلة القادمة.