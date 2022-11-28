خلال أيّام.. «عقيلة صالح» من القاهرة: سنتوافق مع الدولة حول ملف المناصب السيادية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها.

وأوضح عقيلة صالح في كلمة له فور وصوله إلى القاهرة، أنّه في الأيام القليلة القادمة ستتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن ملف المناصب السيادية.

وأضاف عقيلة صالح أنّ مجلس النواب أجرى تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة.

وتابع عقيلة صالح أنّ عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية، لأنّ اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية.

ودعا عقيلة صالح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع، وأنّه سيكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة.