خلال إحاطته بمجلس الأمن.. «باتيلي» يدعو السياسيين إلى أن يحذوا حذو العسكريين

دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القادة السياسيين أن يحذوا حذو القادة الأمنيين والعسكريين، مشجعا الجميع على مواصلة العمل من أجل دعم الوحدة الوطنية.

وأوضح باتيلي في جلسة مجلس الأمن أنّ الاجتماعات بين الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها تعد انفراجا حقيقيا، فهي تكتسي قيمة رمزية مهمة على مسار المصالحة وتوحيد البلاد.

وقال باتيلي إنّه عرض الخبرة الفنية والدعم اللوجستي للجنة 6+6 لمجلس النواب والدولة، لتمكين الهيئتين كلتيهما من الاضطلاع بعملهما في الإعداد لقوانين الانتخابات.

وذكر باتيلي أنّ رئيسا الأركان في ليبيا محمد الحداد وعبدالرازق الناظوري طلبا دعما دوليا لتشكيل لواء مشترك لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.

وتابع باتيلي أنّه يجب على الشركاء الدوليين توحيد صوتهم تجاه المسألة الليبية، مشيرا غلى أنّ هناك فرصة تاريخية للتغلب على أزمة طال أمدها.

وحثّ باتيلي القادة على الإسراع في عمل لجنة 6+6 لوضع القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت والخروج ببرنامج محدد الزمن.

وأشار باتيلي أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدأت استعداداتها للانتخابات، داعيا السلطات المحلية إلى تزويدها بكل المواد المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وتابع باتيلي أنّ كل الأطراف الليبية أكدوا التزامهم بالتمهيد للانتخابات، وأدعوهم لترجمة ذلك إلى واقع ملموس، مشددا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بطريقة منسقة ومتزامنة كي لا يصبحوا خطرا على بلدانهم.