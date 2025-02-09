خلال اتصال مع «بوتين».. «ترامب» يكشف عن «خطة سريعة» لإنهاء نزاع أوكرانيا

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

جاء تصريح ترامب في مقابلة حصرية أجرتها معه الصحيفة على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس ون” مساء الجمعة.

وعندما سئل ترامب عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال: “من الأفضل ألا أقول”، بحسب الصحيفة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي “يهتم” بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: “يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب..”.

وجدد ترامب قوله “إن النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات “لم يكن ليحدث أبدا” لو كان هو الرئيس عام 2022، وأضاف: “كانت علاقتي دائما جيدة مع بوتين”، على عكس سلفه جو بايدن، الذي وصفه ترامب بأنه “كان مصدر إحراج كبير لأمتنا”.

وأكد ترامب أن لديه خطة ملموسة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وقال: “آمل أن يكون (وقف النزاع) سريعا. كل يوم يموت الناس. هذه الحرب في أوكرانيا سيئة للغاية. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين”.

وتوجه ترامب إلى مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي انضم إليه في مكتبه على متن الطائرة الرئاسية، بالقول: “لنبدأ هذه الاجتماعات. هم يريدون الاجتماع. كل يوم يموت الناس. جنود شباب يقتلون، شباب مثل أبنائي، من الجانبين، في كل مكان على أرض المعركة”.

ومن المتوقع أن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مع فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه يرغب في عقد صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع زيلينسكي للوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية في أي تسوية سلمية محتملة.

والثلاثاء الماضي أعلن ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات “بناءة للغاية” مع موسكو وكييف بشأن حل الصراع في أوكرانيا، كما وصف تقدم المحادثات بالإيجابي وأعرب عن أمله في أن “تتجاوز الاتفاقات المحتملة كل التوقعات”، كما أعرب ترامب أكثر من مرة عن رغبته في الاجتماع مع بوتين شخصيا.

من جانبه، كان بوتين أكد استعداده للتواصل مع ترامب وإيجاد حل جذري للنزاع في أوكراني، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ذكر للصحفيين يوم الجمعة أن روسيا والولايات المتحدة لم تشرعا بعد في مناقشة لقاء محتمل بين زعيمي البلدين.