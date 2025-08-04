خلال اتصال هاتفي.. بوتين ونتنياهو يتفقان على مواصلة الحوار

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، الإثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي الثانية بين الجانبين خلال أسبوع، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً الملف السوري والتصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران. وجدد بوتين تأكيده على موقف روسيا الداعي إلى “حل سلمي حصري للصراعات في المنطقة”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي فيها، بما يراعي حقوق ومصالح جميع المكونات العرقية والدينية”.

وفي ما يخص الملف الإيراني، أبدى الجانب الروسي استعداده للمساهمة في إيجاد تسويات تفاوضية، لا سيما في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب. وأكد الطرفان عزمهما على مواصلة الحوار بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ملفات التعاون الثنائي.

يأتي الاتصال بعد أيام من محادثة هاتفية سابقة أجريت في 28 يوليو، تناول فيها الجانبان أيضاً الوضع في سوريا والتطورات الإقليمية المتلاحقة، بما يعكس تزايد التنسيق بين موسكو وتل أبيب في ظل المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة.