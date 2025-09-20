خلال اجتماعات الأمم المتحدة.. 10 دول غربية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن عشرة دول غربية، من بينها فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا وسان مارينو، ستعلن رسمياً اعترافها بدولة فلسطين خلال مؤتمر يُعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل، ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم حل الدولتين والحفاظ على السلام، مشدداً على أن أي خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية تعتبر “خطاً أحمر واضحاً” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية البرتغالية أن الاعتراف الرسمي سيعلن يوم الأحد 21 سبتمبر، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة “حماس” في قطاع غزة، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

وشدد ماكرون على أن الهدف من هذه الخطوة “إيجابي”، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يضعف مكانتها على الساحة الدولية ويقلل من دعمها العالمي، وأن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد أفضل وسيلة لعزل حركة “حماس” ودعم السلام في المنطقة.

كما أعلنت فرنسا والسعودية أنهما ستقودان قمة خاصة بالقضية الفلسطينية ضمن اجتماعات الجمعية العامة، لتأكيد الالتزام بحل الدولتين وضمان استمرار المفاوضات نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.