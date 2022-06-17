خلال اجتماعهما..«الحداد» و«الناظوري» يؤكدان على حرمة الدم الليبي

أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة.

وأثنى الحداد”خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالقاهرة بحضور رئيس الأركان التابع لحفتر، عبد الرازق الناظوري والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على عمل اللجنة لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود وفق تعبيره.

وطالب رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد الجميع بأن يكونوا يدا واحدة من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، وشدد على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

من جهته، أكد الناظوري، ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد.

وشدد المجتمعون في القاهرة على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وطالبوا بعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.