خلال اجتماعه العادي.. «الشنطي» يتوّعد الفاسدين بالوقوف لهم بالمرصاد

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إنّ الهيئة لن تتوانى في الحفاظ على ثروات البلاد والوقوف بالمرصاد لأيّ فاسد، وفقا لتعبيره.

الشنطي وخلال اجتماع دوري سنوي عادي عُقد بطرابلس، أردف: «علينا كلّ في نطاق اختصاصه أن نحقق العمل الدؤوب لإنجاح خطط الهيئة ورؤيتها في مكافحة الفساد».

ودعا الشنطي أعضاء الهيئة إلى الوقوف سدّا منيعا ضدّ كل فاسد، مضيفا«لا تأخذكم في الله لومة لائم،لا يحبطنّ جهودكم وتطلعاتكم عدم اكتراث بعض المسؤولين للانصياع لأحكام القانون وإجراءات الهيئة بالإيقاف الاحتياطي عن العمل وغير ذلك من الاختصاصات الموكلة إليها بموجب أحكام قانونها.

وزاد الشنطي من توعّده بأنّ الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون على كلّ مسؤول لأنه يعلو ولا يُعلى عليه ولأن القاعدة القانونية آمرة مجرّدة، ولن يتحصّن أحد خالف أحكامه كما لن تسقط جرائم المساس بالمال العام بالتقادم أبدا.