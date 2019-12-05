خلال اجتماعه الـ10 للعام الجاري.. مجلس وزراء «الوفاق» يبحث توفير احتياجات جبهات القتال

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اجتماعه العادي العاشر للعام الجاري 2019، الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج قدم في بداية الجلسة، ملخصا يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة، ونتائج جولته الخارجية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه تطوير الآليات التي تمكن من التوفير المستمر لمتطلبات المعركة واحتياجات الجبهات وعلاج الجرحى، إضافة لتأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على العاصمة

وعكف المجلس بعد ذلك على مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، واتخذ بشأنها القرارات و التوصيات المناسبة.

كما ناقش الاجتماع أيضًا، تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة.