خلال اجتماعه 11 للعام الجاري.. مجلس وزراء «الوفاق» يستعرض التطورات العسكرية والأمنية

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العادي الحادي عشر للعام 2019. [المجلس الرئاسي]

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اجتماعه العادي الـ11 للعام الجاري 2019، الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة.