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خلال اجتماعه 11 للعام الجاري.. مجلس وزراء «الوفاق» يستعرض التطورات العسكرية والأمنية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 ديسمبر 2019 - 17:42
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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العادي الحادي عشر للعام 2019. [المجلس الرئاسي]

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اجتماعه العادي الـ11 للعام الجاري 2019، الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج قدم في بداية الجلسة ملخصا يتضمن آخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة محليا ودوليا.

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كما تم استعراض الوضع العسكري والأمني، وتجاوب الأطراف الدولية لمخاطبات رئاسة الوزراء.

وعكف المجلس إثر ذلك على مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المحالة من قِبل الوزارات.

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