خلال اجتماع بمكتب النائب العام.. تكليف وحدات عسكرية بحراصة مصفاة الزاوية

اجتمع النائب العام الصديق الصور مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروش وآمر اللواء 52 مشاة محمود بن رجب.

وتباحث المجتمعون أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية؛ وتأثير عامل عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية على تنامي هذه السلوكيات.

وتناول الاجتماع ما أجرته سلطة التحقيق من إجراءات في شأن مجابهتها، حيث انتهى المجتمعون إلى إنفاذ مخطط ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة باقتصاد البلاد.

واتفق المجتمعون على مباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية؛ والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة؛ وإجراء تدبير قفل تلكم التي استعملت في نشاط تهريب الوقود.