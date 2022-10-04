خلال اجتماع حكومته في بنغازي.. «باشاغا» يُقدّم إحاطته حول الأوضاع السياسية

قدّم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إحاطته حول الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد إلى مجلس الوزراء في حكومته.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الثالث في بنغازي على محضر الاجتماع السابق لمجلس وزراء الحكومة الليبية، والذي اسندت فيه مهام وزارة الاقتصاد والتجارة لرئيس الوزراء فتحي باشاغا.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الداخلية بترقية مجموعة من ضباط هيئة الشرطة وقبول طلبة جدد من الشباب والنساء في المعهد العالي للشرطة.

من جانبه، قدّم وزير المالية والتخطيط أسامة حماد إخطار لجميع الوزارات بالشروع في تجهيز وإعداد الميزانية العامة لسنة 2023م، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

ووافق مجلس الوزراء على توريد بعض الاحتياجات لوزارة التربية والتعليم وتحضير رؤيتها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، إضافة إلى الموافقة لوزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية.

وكلّف المجلس وزير الكهرباء والطاقات المتجددة باستدعاء بعض الشركات المتخصصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاطلاع على عروضها ومدى الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها.