خلال اجتماع رفيع.. «الصور» يحث على إزالة التعديات على أملاك الدّولة

حث النائب العام الصديق الصور على اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعديات التي طالت أملاك الدولة حسبما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصور أمس مع وزيري الحكم المحلي والإسكان والمرافق ورئيس مصلحة التخطيط العام وورئيس مصلحة أملاك الدولة، وقيادات أمنية، وعمداء بلديات طرابلس.

ودعا الصور الجهات ذات العلاقة إلى إنفاذ قرارات رد الاعتداءات عن الأملاك العامة، وقواعد التخطيط بضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية، لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدي.

وأوصى النائب العام بضرورة تعاضد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط، حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، أكد الصور وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخططات التفصيلية، وحظر المساس بمحل الملكية دون قبض المالك أو المنتفع للتعويض العادل.

كما ناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، وطرحوا وجهات نظرهم حول رفع العوائق، وتجاوز ما بدا من مشكلات عند التنفيذ، وفق ما نقله مكتب النائب.