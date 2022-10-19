خلال اجتماع في بنغازي.. «باشاغا» يُوجّه باتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للشتاء

أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال موسم الأمطار، حيث تم مناقشة بعض الملاحظات الفنية حول الأعمال الجارية في مداخل ووسط المدينة.

وأكّد باشاغا خلال اجتماع مع عدد من وزراء حكومته والمسؤولين المحليين في مدينة بنغازي على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الأصول الفنية والمدد الزمنية المحددة.

وضم الاجتماع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد فرحات، ورئيس غرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي فرج قعيم، ورئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

ووقف الاجتماع على أداء الغرفة ومتابعة الأعمال التي تشرف على تنفيذها، والمتمثلة في صيانة الطرق والواجهات العامة وحملات النظافة والاهتمام بالمظهر العام لمدينة بنغازي.