خلال اجتماع مجلس الوزراء.. «شكشك»: رفع الدعم عن الوقود واجب وطني

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إنّ رفع الدعم عن المحروقات أصبح واجبا وطنيا بالنظر إلى الأسعار في الدول المجاورة.

شكشك وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أوضح أنّ الدولة عانت خلال سنوات الانقسام نتيجة «الإنفاق الموازي» مما يشكل ضغطا على النقد الأجنبي، مضيفا أنّ حجم الإنفاق الموازي أكبر من الأرقام المعلنة.

وتابع شكشك الإنفاق الموازي يشكل ضغطًا على النقد الأجنبي بتنشيطه للسوق السوداء وقد يخلق أزمة سيولة، أنّ تغيير سعر الصرف ورفع الإنفاق التنموي خلال عامي 2021 و2022 كان إيجابيا.