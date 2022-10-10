خلال احتفالية يوم الشرطة.. «باشاغا» يؤكد على أهمية القطاع الأمني

قار رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّهم يحتفلون اليوم بانضمام 1660 ضابط إلى المؤسسة الشرطية وترقية عدد من الضباط.

وأكّد باشاغا في احتفالية يوم الشرطة الذي أقيم في بنغازي، أنّهم عاقدو العزم على ترقية آخرين تقديرا لامتثالهم وجهودهم وإخلاصهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

وشدّد باشاغا على أهمية دعم القطاع الأمني بكل الوسائل والإمكانيات ورفع مستوى التسليح والتدريب والتأهيل وإدخال التقنيات العلمية الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الأداء والكفاءة في مجابهة الجريمة.

ودعا باشاغا كل رجل أمن أن يكون على يقين بأن النماذج الأمنية المشوهة إلى زوال ولا يمكن أن تحقق أي أمن أو استقرار وأن أمن الوطن أمانة في أعناق رجال الأمن المخلصين.