خلال اسبوع.. استهلاك7.01 مليار قدم مكعب من الغاز و74,527 برميل نفط خام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن كميات الغاز الطبيعي والنفط الخام والوقود المستهلكة خلال الأسبوع الماضي بلغت أرقاماً مهمة في إطار تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة.

وأفادت المؤسسة بأن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي بلغ 7.01 مليار قدم مكعب، موزعة على عدد من الجهات، منها:

الشركة العامة للكهرباء: استهلكت 6.01 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 74,527 برميلًا من النفط الخام لتشغيل محطة أوباري الغازية.

مصانع الأسمنت: بلغ استهلاكها 746.2 مليون قدم مكعب من الغاز.

مجمع الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة الأخرى: استهلكت 617.5 مليون قدم مكعب.

شركة LCC: استهلكت 250 مليون قدم مكعب.

وبحسب المؤسسة، بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي 1.001 مليار قدم مكعب، في مؤشر على الاستقرار النسبي في مستويات الطلب من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط تزويد مختلف القطاعات الحيوية بالطاقة، في إطار التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلي.