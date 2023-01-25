خلال استقباله «باتيلي».. «العمامرة»: نضع خبراتنا تحت تصرف الليبيين

استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

ويبحث الجانبان، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

وشدّد العمامرة على دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.

وأشاد العمامرة بالمساهمة الإيجابية للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا وتضامنها الدائم، مؤكدا على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.