خلال استقباله «حميدتي».. «الدبيبة» يؤكد ضرورة إنهاء الحرب في السودان

استقبل رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، والوفد المرافق له.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فإن اللقاء يأتي بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الدبيبة على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة “حميدتي” إلى العاصمة طرابلس، بعد زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ‎عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة طرابلس، يوم الاثنين الماضي، التقى خلالها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.