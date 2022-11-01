خلال افتتاح قمة الجزائر.. «سعيد» أدعو الليبيين إلى لم الشمل والمصالحة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنّ المنطقة العربيّة تعيش حربا ضروسا ضدّ من يريدون إسقاط الدول.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 31 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث ذكر سعيد «لا يمكن أن نخرج منتصرين إلاّ بوحدة الصف، ولمّ الشمل والقضاء على كلّ أسباب الفرقة والانقسام والاتفاق على التكاتف».

وأكّد قيس سعيّد على أنّ البلاد العربية مثقلة بكثير من المشاكل والقضايا والمشاكل، فهذه الدول تواجه حربا ضروسا مع من يريدون إسقاط الدول العربيّة، داعيا الليبيين إلى لم الشمل لأن الحل لن يكون إلا ليبي ليبي.

كما شدّد على أنّ وحدة الصفّ ولم الشمل أمر ضروري لمواجهة أصحاب الفتن، قائلا: «هذه القمّة تحت شعر لمّ الشمل، وهو ما يختصر ما نعيشه معا من شعور بالواجب للجمع وضرورة تجاوز كلّ الأسباب التي أدّت إلى الأوضاع التي تعرفها البلدان العربيّة».