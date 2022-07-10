خلال الأيام القادمة.. «باشاغا»: الحكومة ستتولى مهامها في طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس الأيام القادمة وإن انسحب منها سابقا لمنع أراقة الدماء.

وصرح باشاغا في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة وأن القوى التي كانت معارضة للحكومة الليبية تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل العاصمة وأنّه سوف يدخل طرابلس، وفق تعبيره.

وتابع باشاغا أنّه ليست هناك معارضة شديدة، وإنما معارضة من بعض القوى التي دفعت لها حكومة الوحدة أموالا واصفا إياها بغير الشرعية ومنتهية الولاية قائلا إنها لم تنجح في تنظيم انتخابات.

ونفى باشاغا أي صلة بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، مضيفا أنّه بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي بأن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر عن تصدير النفط.