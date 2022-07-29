خلال الأيام القادمة.. «وليامز» تودّع الليبيين وتغادر منصبها، ولا خليفة لها

أعلنت الأمم المتحدة مغادرة المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز منصبها نهاية الشهر الجاري.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم المنظمة فرحان حق، إنّهم يُحاولون في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت، للقيام بنوع المهمات التي تقوم بها وليامز، مشيرا إلى أنه ليس لديهم أحد لتسميته في الوقت الحاضر.

وأكّد حق في الوقت نفسه أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، وأن الشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

وأوضح حق أنّ وليامز قامت بعمل مذهل، وأنّهم كانوا يأملون في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو الجاري، ولكن تبين أن لديها التزامات أخرى وفق قوله.

وأشار حق إلى أنّهم سيواصلون البحث عمن يخلف وليامز مع البناء على إنجازاتها، مشيرا إلى ما سماه القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا.

وأوضح فرحان حق أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حد تعبيره.