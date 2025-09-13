خلال الأيام المقبلة.. أمطار رعدية محتملة في الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدلاً على معظم مناطق ليبيا ابتداء من اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 وخلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على الشمال، وبين 36 و40 درجة مئوية على الجنوب.

ففي مناطق الشمال الغربي، تتكاثر السحب من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المرتفعات الجبلية والدواخل، قد تصحبها خلايا رعدية قوية أحياناً، ما قد يؤدي إلى سيول وجريان بعض الأودية المحلية، وتشمل الأمطار المحتملة مناطق الممتدة من المرج إلى الجبل الأخضر والمناطق المجاورة لها، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط عند مرور السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

وفي منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق الممتدة من المرج حتى الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وقد يظهر الضباب آخر الليل وفترات الصباح الباكر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية.

أما في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فالطقس صافي إلى قليل السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

ويتوقع أن يستمر الطقس معتدلاً على أغلب مناطق ليبيا خلال الأسبوع المقبل، مع رطوبة نسبية مرتفعة على المناطق الساحلية.