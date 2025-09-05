خلال الأيام المقبلة.. طقس صيفي مستقر وأمطار رعدية متفرقة في الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره عن الوضع الجوي السائد والمتوقع ابتداءً من اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 وحتى اليومين القادمين.

وبحسب المركز، تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و36 درجة مئوية على مناطق الشمال، مع ارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية.

كما يشهد الساحل نشاطًا في الرياح الممتدة من درنة حتى أقصى الساحل الشرقي. في المقابل، ترتفع درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب لتتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، مع توقع تراجع تدريجي في الحرارة خلال اليومين القادمين.

أما في المناطق الجنوبية الغربية والحدودية مع دول تشاد والنيجر والجزائر، فضلاً عن مناطق جنوب القطرون ومدينة غات وما حولها، فيستمر احتمال تكاثر السحب الرعدية خلال فترات المساء، مصحوبة أحياناً بهطول أمطار متفرقة.

وبتفصيل أكثر:

في مناطق رأس جدير حتى سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع رطوبة مرتفعة نسبياً على الساحل، ودرجات حرارة تتراوح بين 29 و37 درجة.

في منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب مع تكاثر أحياناً في بعض المناطق الساحلية خاصة الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً على الساحل الشرقي، مع درجات حرارة بين 27 و32 درجة وارتفاع نسبي في الرطوبة.

في الجفرة، سبها، غات، غدامس، والحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر محتمل للسحب الرعدية مساءً في المناطق الحدودية، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 37 و41 درجة مع تراجع طفيف متوقع ابتداءً من الغد.

في الواحات، السرير، تازربو، والكفرة، السماء صافية مع بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة مع تراجع مرتقب.

وأكد المركز أن الطقس سيبقى صيفيًا معتدلاً بشكل عام حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع تحديثات مستمرة للنشرة الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية.