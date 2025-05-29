خلال الامتحانات النهائية.. إلغاء امتحان العلوم لـ26 تلميذاً بسبب الغش الإلكتروني

أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، القرار رقم (29) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة العلوم لـ26 تلميذاً من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025)، بعد ثبوت مساهمتهم في وقائع غش إلكتروني.

وجاء القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/4 المؤرخ بتاريخ 29 مايو 2025، والذي كشف عن تداول ورقة امتحان مادة العلوم على صفحات التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحان، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للوائح الامتحانات المعمول بها.

وأوضح القرار أن إلغاء الامتحان جاء تطبيقاً لأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.

وشدد المركز الوطني للامتحانات على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الامتحانية، والتصدي بحزم لأي محاولات للإخلال بالشفافية والمصداقية في تقييم الطلاب.

وأكد المركز أن الجهات المعنية مطالبة بتنفيذ القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره في 20 مايو 2025.