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خلال التدريبات.. كيليني يتعرض لقطع في الرباط الصليبي ويخضع لعملية جراحية

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أغسطس 2019 - 16:14
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كيليني قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى من الكالتشيو أمام بارما. [رويترز]
أكد نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث قال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت:

“أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب الجمعة بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته”.

وتابع البيان:

“سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

هذا ويذكر أن كيليني قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى من الكالتشيو أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.

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