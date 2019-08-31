خلال التدريبات.. كيليني يتعرض لقطع في الرباط الصليبي ويخضع لعملية جراحية

أكد نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث قال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت:

“أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب الجمعة بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته”.

وتابع البيان:

“سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

هذا ويذكر أن كيليني قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى من الكالتشيو أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.